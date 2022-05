Brevstemmer slår alle rekorder - kommune peger på særligt to årsager

I Tønder mener de, at stigningen skyldes særligt to ting.



- Perioden for at brevstemme har i det her tilfælde været lang. Borgerne har haft seks uger, hvor de modsat ved et folketingsvalg fx kun har tre uger, fortæller Merete Torré Lauridsen, der er afdelingsleder for jura i Tønder Kommune.

De oplevede det største rykind lørdag den 28. maj, som også var sidste dag for at brevstemme. Her var 145 cpr-numre igennem borgerservice. Hun mener, at corona stadig spiller en rolle.