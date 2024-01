Bus fuld af kroner og flag drog afsted for at fejre dronningen

Lidt længere tilbage i bussen sidder veninderne Laila Skov Andersen fra Broager og Linda Nikolajsen fra Sønderborg.

- Dronning Margrethe skal ikke være i tvivl om, at vi spilme har været stolte af hende, siger Laila Skov Andersen fra Broager, der har været helt tæt på dronningen adskillige gange, når kongefamilien har opholdt sig på Gråsten Slot.

Nødlanding i luftballon

Hendes veninde vil gerne fortælle om dengang prins Henrik nødlandede i hendes baghave på en flyvetur i luftballon.

- På det tidspunkt vidste vi jo ikke, at det var prinsen, så vi stormede derned med børn i pyjamas. Faktisk var det planen, at han skulle flyve fra Gråsten til Sønderborg. Men det blev for mørkt, så de måtte nødlande i Broager, fortæller Linda Nikolajsen.

- Man kunne se, at han nød det. For det her var jo ikke noget, der var planlagt, fortæller Linda Nikolajsen.