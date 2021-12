Bus, tog eller bil: Hold dig opdateret på juletrafikken her

Vejtrafik

Kører man på de syd- og sønderjyske veje, er der i øjeblikket god plads, men det er vigtigt at køre efter forholdene.

- Der er faldet lidt sne, så det skal man virkelig være opmærksom på, når man kører ud. Der er ikke meget trafik i øjeblikket, men vi forventer også den største trafik mellem klokken 11 og 14, siger Brit Osted Nielsen, vagthavende hos Vejdirektoratet.

- Der skal de holde god afstand til de forankørende, sænke farten og give sig god tid - det er først jul i morgen, siger Brit Osted Nielsen.

Fly



I Billund Lufthavn er der også juletrafik i de her dage, og derfor er det en god idé at være opmærksom.

- Hvis man er bange for, at der er travlt, kan man holde sig orienteret inde på Billund Lufthavns hjemmeside, hvor man kan se afgangene, hvor der er sat farvekoder på. Hvis der er en afgang, der er rød, skal man komme i særlig god tid, siger Mads Bisp Agersnap, PR manager hos Billund Lufthavn.



I øjeblikket er enkelte afgange på siden markeret med rød.

Ved ankomst til lufthavnen er det godt at have forberedt sig.

- Det er en god ide at have sine dokumentar klar, hvis du skal ud at rejse, det er coronapas og coronadokumenter, siger Mads Bisp Agersnap.