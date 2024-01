Butikker får ekstraordinært lov til at bruge kongekrone som symbol

Symbolet forestiller Christian V's krone, skriver mediet.

Hvis man bruger den uden at have fået tilladelsen, kan det i værste fald føre til en bøde.

DR har blandt andet talt med Gert Hermansen, der driver bageriet Mums Kager i Skovlund, som ligger mellem Varde og Grindsted.

Han fortæller, at han har lavet en lagkage, som er udsmykket med en kongekrone i marcipan.

- Det er en jo en begrænset periode, og det er helt o.k. med mig, for vi skal ikke være Kongelig Hofleverandør. Men vi gør jo det her for at fejre tronskiftet, for det er en meget stor dag, siger han til mediet.

I den forbindelse er den blevet informeret, at bagerierne ikke bare må bruge den kongelige krone, men også dronningens monogram på kagerne.

Tilladelsen gælder fra 8. til 21. januar.