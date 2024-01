Butikstyverier stikker af i én del af Jylland - og falder i en anden

Lars Hansen har drevet Meny i Hjerting ved Esbjerg i mere end seks år, og han kan godt mærke, at det er blevet værre.

- Efter at priserne begyndte at stige for et år til halvandet siden, er det steget voldsomt. Det er især dyre varer, det går ud over, og det er mit indtryk, at tyvene går målrettet efter noget, der kan videresælges, fortæller Lars Hansen fra Meny i Hjerting.

40.000 mere på bundlinjen

For et år siden satte Lars Hansen alarmer på al spiritus i butikken, og det hjalp.

- Jeg kunne se, at jeg havde 40.000 kroner mere på bundlinjen efter et halvt år, og det (alarmerne, red.) er den eneste måde, jeg kan forklare det på, oplyser Lars Hansen.