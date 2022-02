Byen er åbnet igen: Natten forløb vidt forskellig i de syd- og sønderjyske politikredse

- Folk har opført sig pænt, og vores fornemmelse er, at de har haft en god oplevelse i byen. Det har ikke være lige så travlt for os som før corona, og faktisk havde vi mere travlt med nattelivet torsdag end fredag, siger John Christiansen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I Sydøstjylland er billedet dog et andet. Her melder vagtchefen om en travl aften for politiet.

- Det drejer sig om nogle, der har været oppe at slås, og nogen der har fået bøder for at køre fuld i bil og lignende sager, siger vagtchef Steffen Wolf fra Sydøstjyllands Politi.

Politiet vil fortsat stå klar til at holde ro og orden i nattelivet resten af weekenden, og i Syd- og Sønderjyllands politikreds håber vagtchefen på, at fredagens rolige nat i byen gentager sig.

- Det havde vi ikke forestillet os, og vi havde også kaldt ekstra betjente på arbejde, men det er da en positiv overraskelse, og det kan vi kun håbe vil fortsætte, siger John Christiansen.