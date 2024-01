Byer får nye lokalbetjente

Lokalbetjentene skal blandt andet tage sig af patrulje i nærområderne og deltage i SSP-samarbejdet sammen med lokale skoler og institutioner. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Betjentene får også til opgave at optage anmeldelser, lave sagsbehandling af konkrete straffesager, gerningsstedsundersøgelser og udføre andet politiarbejde - herunder at være i dialog med borgerne i de pågældende områder.

- Som politikreds er vi altid klar til at hjælpe borgerne, men vi ved også, at det betyder noget for de lokale borgere, at der er en lokalbetjent, der har til opgave at have et ekstra øje på lige netop deres lokalområde," siger politiinspektør Michael Weiss, der er leder af Patruljecentret i Sydøstjyllands Politi og dermed for de nye lokalbetjente.