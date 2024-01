Byer forbereder sig på oversvømmelser

I bunden af den nye have er der et græsdækket dige, og det gør Benita Steen fortrøstningsfuld forud for de kommende, våde døgn.

- Der har ikke været nogen oversvømmelser her efter at diget blev lavet for et par år tilbage, har jeg ladet mig fortælle, så vi krydser fingre for, at det også holder denne gang, siger hun.