Sådan lyder prognosen fra TV 2 Vejret.



Et forsigtigt bud giver cirka 20 procents chance for et lokalt snedække juleaften - dog med størst chance i Midtjylland, Vesthimmerland og Østjylland.

Skulle der komme et snedække 24. december, må det dog lade livet ret hurtigt igen.

I løbet af juledagene bliver det nemlig markant mildere med op mellem seks og otte graders varme, skriver TV 2 Vejret.