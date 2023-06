Chauffør i 'Kartoffelsag' får forlænget fængsling

Vognmanden er sigtet for at have læsset flere ton kartofler af på motorvejen ved Kolding og på Storebæltsbroen, og derved at have bragt andres liv og helbred i fare.

Manden har tilstået, at det var ham, der læssede kartoflerne af, men mener ikke, at han har bragt andres liv i fare.

I første omgang blev han varetægtsfængslet i to uger, men anklagemyndigheden mener, at der stadig er nogle ting, der skal undersøges, fortæller anklager Frederik Hald.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, så vi ved ikke, hvordan manden forholder sig til forlængelsen.