Chefredaktøren mener: Medierne har et ansvar for kommentarsporene - men det har DU også

Her har TV SYD som medie et stort ansvar for, at debatterne på vores Facebook-side ikke stikker af. Det gælder juridisk. Men det gælder også moralsk. Og her skal vi tænke os ekstra grundigt om hele tiden. Huske at bidrage med så megen fakta til en historie som muligt, så debatten sker på så oplyst et grundlag som muligt. Sørge for at vælge vores opslagstekster og overskrifter med omhu.

For det er ikke ligegyldigt, hvilke ord vi bruger, når vi lægger en historie op på sociale medier. De kan være med til at slå stemningen for en debat an. Derudover har vi også en ekstremt vigtig opgave i at påtage os redaktørrollen, når vi ”poster” historier på for eksempel Facebook.

Vi skal sørge for at moderere kommentarsporene med god dømmekraft og overblik. Luge ud i de hadske kommentarer og opildne til en ordentlig og respektfuld tone. Af hensyn til debatten. Af hensyn til debattørerne. Men også af hensyn til de kilder, vi har med i historierne, og som kan stå sagesløse og chokerede tilbage, når debatkrigere tordner løs med perfide og personlige angreb i kommentarsporene.

Du har et ansvar

Det er en stor opgave. Derfor har vi også flere moderatorer ansat, som dagligt følger med og blander sig i kommentarsporene. Og jeg kan godt afsløre her, at vi har planer om at opruste på moderatorfronten, så vi fremover kan være endnu mere til stede i debatten og understøtte de gode debatter.

For netop debatterne er et af vores vigtigste formål med at bruge Facebook til at få vores journalistik ud til vores læsere og seere. Vi ser det som en central public service-opgave at få folk til at snakke sammen og blive klogere på og med hinanden. Kort sagt… vi SKAL som medie bidrage alt, hvad vi kan, for at sikre den gode demokratiske debat og samtale. Og det kan vi – hånden på hjertet – godt blive bedre til.