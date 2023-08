Cigaretterne er røget ud af kommunerne - men det står sløjt til i staten

Ifølge Niels Them Kjær, der er projektleder ved Kræftens Bekæmpelse, skyldes den kommunale førerposition for et røgfrit miljø, at de i 2007 fik ansvaret for borgernes sundhed.

- Kommunerne har den helt nære kontakt med landets borgerne, så derfor har det været naturligt, at de er blevet frontløbere for røgfrie arbejdsmiljøer, siger Niels Them Kjær.

Også på regionale arbejdspladser kan man undgå røg. I 2017 indførte Region Syddanmark, som den første region i landet, rygeforbud.

Statslige og private arbejdspladser langt bagud

Helt anderledes ser det ud, når man kigger på de statslige arbejdspladser.

Det kan man se i den større undersøgelse af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen lavede i 2022.

Den viser, at det kun er 15 procent af de ansatte på statslige arbejdspladser, hvor arbejdspladsen har valgt at indføre røgfri arbejdsplads.

Men nu har UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole med afdelinger i Vejle, Fredericia og Jelling samt på Fyn - som den første af sin slags i landet - fra dette skoleår valgt at indføre røgfrihed. Det betyder, at ansatte ikke må ryge eller bruge nikotinprodukter i løbet af arbejdsdagen - heller ikke uden for skolens område. Dermed er UCL landets første professionshøjskole med røg- og nikotinfri arbejdstid.

For de studerende er matriklen røgfri, men de må gerne gå udenfor skolens område for at ryge. Nu håber UCL at kunne motivere de mere end 25.000 studerende og kursister til at holde pauser uden røg- og nikotin.

På det private arbejdsmarked gælder samme lave tilslutning til at skabe røgfrie arbejdsmiljøer. Her vurderer Kræftens Bekæmpelse, at der også kun er omkring 15 procent, som har lavet en røgfri arbejdsplads.

Svært at tage hul på for ledelser

- Det har tilsyneladende været sværere at få indført røgfrie miljøer, når det ikke er nødvendigt med rollemodeller, som det er på skolerne. Og vi ved, at det er en svær proces at tage hul på, da der er mange følelser involveret, når beslutningen om at kvitte cigaretterne på arbejdspladserne skal tages, så det får muligvis mange til at tøve, siger Niels Them Kjær, og fortsætter:

- Vi oplever også, at man er bange for at miste kvalificeret arbejdskraft, hvis man laver et forbud mod rygning. Men faktisk viser alle vores undersøgelser, at det stort set aldrig sker, hvis man hjælper rygere med blandt andet rygestopkurser.