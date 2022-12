Coop lukker Dagli'Brugser i to sydjyske byer

Det er de 'eksplosive' stigninger i energipriserne sammenholdt med at butikkerne i forvejen har haft det svært, der gør, at de lukker. Men det er ikke med Coop Danmarks gode vilje, at butikkerne lukkes.

- Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen - og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund. Men den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning, siger kædedirektør Torben B. Andersen der er kædedirektør i Dagli´Brugsen.

10 andre lignende Dagli'Brugser i andre steder i landet lukkes ligeledes.