Corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom: Fra midnat er det slut med restriktioner

Væk med coronapas

De sidste restriktioner, der nu er væk, drejer sig om coronapas.

Blandt andet skal natklubberne ikke længere bede deres gæster om at vise coronapas ved indgang.

Regeringen besluttede i slutningen af august, at den ikke ville forlænge sygdommens status som samfundskritisk.

Det besluttede den, fordi epidemien er under kontrol, og vaccinationstilslutningen er høj.

Stadig 'alment farlig' sygdom

Coronavirus betragtes nu som en alment farlig sygdom. Det betyder blandt andet, at der stadig er nogle restriktioner for indrejse, man kan etablere spildevandsopsporing, foretage smitteopsporing og fastsætte besøgsrestriktioner, oplyser Sundhedsministeriet.

En sygdom kategoriseres som samfundskritisk, hvis den er alment farlig, og hvis det medfører eller risikerer at medføre alvorlig forstyrrelse af vigtige samfundsfunktioner, hvis den udbredes.

Det er Folketingets Epidemiudvalg, der beslutter, om en alment farlig sygdom kategoriseres som samfundskritisk.

- Hvis man vil indføre restriktioner om eksempelvis mundbind vil det kræve, at sundhedsministeren får Folketingets tilslutning til at kategorisere covid-19 som værende en samfundskritisk sygdom, siger Helle Bødker Madsen.

Fortsat overvågning af pandemien

Da regeringen offentliggjorde, at den ikke længere ville forlænge kategoriseringen af covid-19 som samfundskritisk sygdom, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen ikke vil tøve med at sætte hurtigt ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i samfundet.

Selv om coronavirus ikke længere betegnes som en samfundskritisk sygdom, opfordrer Sundhedsstyrelsen stadig til, at man holder fast i de gode vaner.

Det er eksempelvis at blive hjemme, hvis man er syg samt at vaske hænder og gøre rent ofte.