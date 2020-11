Corona gav overraskende stille J-dag

Generel melding om ro

Billedet er noget nær det samme hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Her skrev vagtchefen lørdag morgen på Twitter, at natten generelt har været rolig i kredsen.

En person er blevet sigtet for spirituskørsel, og tre personer er sigtet for at køre bil, mens de var påvirket af euforiserende stoffer.

Derudover melder vagtchefen kun om et mindre færdselsuheld uden personskade, hvor føreren var påvirket af alkohol.