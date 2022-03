Corona satte stopper for veninders drøm – nu kan de endelig afholde festival

- Når man har prøvet at arbejde med noget i tre år, og bare aldrig kunnet få det forløst, så betyder det bare så meget at få lov til at fyre den af, siger Lisbeth Krog Nielsen.



Festivalen, der løber fra fredag til søndag og finder sted ved Danhostel i Ribe, var allerede velbesøgt på festivalens første dag.

Verdens bedste fællesskab

200 mennesker var mødt op og stod klar til at iagttage festivalens mange mønstre og farver, da festivalens lyserøde snor ved indgangen blev klippet over.

- Folk kommer og siger tak, og det er bare en kæmpe oplevelse, lyder det fra en storsmilende Lisbeth Krog Nielsen.