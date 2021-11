Corona, sygeplejestrejke og ubesatte stillinger presser region til at udskyde behandlinger

Sygehusene i Region Syddanmark er i øjeblikket presset på kapaciteten på grund af coronavirus, ubesatte stillinger og følgerne af sygeplejestrejken.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Samlet set betyder det, at regionens sygehuse i varierende grad er begyndt at udskyde planlagte behandlinger for at kunne prioritere de patienter, hvis behandling ikke kan vente.



- Vi er nødt til at trække i håndbremsen for at sikre, at vi har det nødvendige personale og ressourcer til de akutte og mest behandlingskrævende patienter som for eksempel kræftpatienterne, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.