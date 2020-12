Coronakrisen satte uventet spot på Genforeningen

Over 700 arrangementer om Genforeningen 2020 er aflyst eller udskudt til 2021. Et kæmpe arbejde for at få 100-års-historien markeret er skudt til hjørne. Coronakrisen satte meget på pause.

Årets store begivenheder satte dog også perspektiv på, hvorfor vi skal markere Genforeningen i 1920.

Simon Faber er sekretariatsleder for Genforeningen 2020. TV SYDs vært Eva Jakobsen har mødt manden, der havde samlet alle tråde, blot for at se rebet blive trevlet op.

- Jeg tror nærmest, at vi har haft en usynlig spindoktor. De ting, der er sket, kunne man ikke have udtænkt på forhånd, siger Simon Faber.

Han tænker på grænselukningen på den dag hvor der for 100 år siden var afstemning i Flensborg, og grænsen åbnede igen den 15. juni på selve genforeningsdagen.

De næste tre dage sender TV SYD interview med markante personligheder fra Syd- og Sønderjylland, der fik vendt året på hovedet.