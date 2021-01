Coronanytåret medførte markant færre fyrværkeriskader

Flest af hankøn kommer til skade

Det er især mænd og drenge, der kommer til skade, når der fyres krudt af nytårsaften. De udgør 80 procent af de tilskadekomne i opgørelsen.

Når man ser på de tilskadekomnes alder, er det især børn og unge, der fylder. Det på trods af, at der er færre under 15 år, der er kommet til skade i år.

- Det er glædeligt, at der er en markant nedgang af skader blandt børn, men det er fortsat to tredjedele af alle skader, der sker for dem under 26 år, fortæller Jens Lauritsen, der er overlæge og ph.d. på Odense Universitetshospital.

Alt for få bruger briller

- Desværre er brugen af briller fortsat lav blandt de tilskadekomne, siger han videre i pressemeddelelsen.

Blandt de børn, der er kommet til skade, havde kun halvdelen beskyttelsesbriller på. Blandt tilskadekomne over 20 år var det under en fjerdedel, der var iført briller.

Raketter skyld i de værste skader

Det er især raketter og batterier, der er skyld i de alvorlige skader, viser opgørelsen.

- Det er fortsat det almindelige fyrværkeri til forbrugere, der giver skaderne. Raketter markerer igen en stort andel af skaderne, og sammen med batterier står de for to tredjedele af de alvorlige skade, siger Jens Lauritsen.