- Coronakrisen åbenbarede et stort potentiale for ny tilflytning til landdistrikterne, fordi flere fik øjnene op for den ro, tryghed og nærhed til naturen, som områderne tilbyder. Nu ser det ud til, at vi begynder at mærke effekten, siger Steffen Damsgaard.

45 kommuner har svaret på et spørgeskema, og hele 42 procent fortæller, at tilflytningen til kommunen er tilfredsstillende.