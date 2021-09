Coronaregler for børn lempes: Test fremfor hjemsendelser

Men de anbefalinger ændres. I stedet skal der nu testes. Hvor meget afhænger af, om barnet er færdigvaccineret eller tidligere smittet.



Hvis et barn har været nær kontakt og hverken er færdigvaccineret eller har været smittet det seneste år, anbefales en hvilken som helst coronatest hurtigst muligt samt en pcr-test, hvor man poder i svælget den fjerde og sjette dag efter seneste nære kontakt til den smittede person.

Hvis barnet, der har været nær kontakt, er færdigvaccineret eller har været smittet det seneste år, anbefales kun pcr-test fjerde og sjette dag efter seneste nære kontakt til den smittede.

I begge tilfælde gælder, at i de dage, der går, før man har svar på de to test, kan barnet fortsat gå i skole. Det er først, hvis barnet viser symptomer eller får et positivt testsvar, at barnet skal i isolation omgående.

Ingen test til børn under tre år

For børn under tre år anbefales ingen test, uanset om barnet har været nær kontakt. Medmindre barnet viser symptomer på smitte.

De nye retningslinjer glæder undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der håber, at det vil betyde færre forstyrrelser i børnenes skolegang og familiernes liv:

- De nye retningslinjer kommer primært til at betyde, at vi slipper for så mange hjemsendelser, i det at man fremover kan få en lyntest på skolen umiddelbart i forlængelse af, at der er en smittet i klassen, siger hun.

- Der er ingen tvivl om, at det, at man bliver hjemsendt, når en enkelt elev er smittet, selvfølgelig har konsekvenser for skolegangen, og for familierne er det mægtigt indgribende.

- Derfor er jeg meget glad for Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer.

Ifølge ministeren træder de nye anbefalinger i kraft "hurtigst muligt".

Eskild Petersen, der er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, forventer, at antallet af smittede og indlagte med coronavirus vil stige, når reglerne lempes.

- Børnene er jo en gruppe, som er tæt sammen, og selvfølgelig smitter de hinanden, hvis der er et tilfælde i deres klasser.

- Der er en risiko for, at børnene vil gå hjem og smitte videre, så der er ingen tvivl om, at der vil være en øget smitterisiko, siger han.