Coronasmitten fortsætter med at stige i Vejle

Coronasmitten fortsætter med at sige i Vejle Kommune, som nu har det næsthøjeste incidenstal i Jylland, kun overgået af Aarhus, der har landets højeste.

Det viser kommunale coronatal fra de seneste syv dage fra Statens Serum Institut.



142 personer er konstateret smittet i Vejle den seneste uge. Det giver et incidenstal på 120,4 smittede per 100.000 indbyggere.

Den næst hårdest ramte kommune her i landsdelen er Hedensted, som har haft 49 smittede den seneste uge. Det giver et incidenstal på 104,3.

Målt på antal smittede er det fortsat Tønder og Fanø kommuner, der ligger i bund.

Højeste antal daglige smittede siden maj

Det seneste døgn har 1284 personer i Danmark fået besked om, at de er blevet testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De 1284 daglige smittetilfælde er det højeste antal siden 21. maj, hvor antallet var 1351. Med til historien hører, at der dengang blev foretaget 211.369 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Til sammenligning er der det seneste døgn blevet foretaget 80.295 PCR-prøver. .

Sættes det seneste døgns 1284 positive svar op imod de 80.295 foretagne PCR-prøver, giver det en positivprocent på 1,60. Det er det højeste siden 13. januar.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge, siger, at et højt smittetal kan skyldes, at et enkelt stik med en covid-19-vaccine ikke beskytter særlig godt mod Delta-varianten.

- Det kan være forårsaget af, at førstegangsvaccinerede ikke er særligt godt beskyttet mod Delta-varianten, siger han.

Et studie fra SSI viste mandag, at 22 procent af de smittede med Delta-varianten allerede havde fået første stik med en vaccine mod covid-19.

Torben Mogensen pointerer dog, at første stik kan beskytte mod alvorlig sygdom.

- Det, man kan sige, er, at selv om man bliver smittet og bliver syg, har man noget immunitet fra første stik.