Coronasmitten stiger - dog i langsomt tempo over weekenden

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der i alt er 43.475 registrerede tilfælde af corona-smitte i de syd- og sønderjyske kommuner de seneste syv dage. I går lå tallet på 43.287, hvilket betyder, at der siden i går er 188 flere smittede i Syd- og Sønderjylland.

Dog er smitten kun svagt stigende i de fleste af de kommuner, som TV SYD dækker. Hele fire kommuner har siden i går haft et faldende antal smittede - der er tale om Fanø Kommune, Esbjerg Kommune, Vejle Kommune samt Fredericia Kommune.

Vender man blikket en smule mod syd ses også et lille fald i Slesvig-Holsten. Her er der i alt 27.656 smittede de seneste syv dage. Det betyder, at Slesvig-Holsten har et incidenstal på 950,1.

Se hvordan det går med smitten i din kommune lige her: