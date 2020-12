Covid-19 smitten stiger igen i Syd- og Sønderjylland - det samme gør minkvarianten

Kun ti personer til juleaften og nytåret

Dog er de gældende restriktioner forlænget til 28. februar, og de gælder i hele landet. Det betyder blandt andet, at julen bliver meget anderledes for mange mennesker, hvor anbefalingen er, at man ikke samles flere en ti personer i forbindelsen med både jul og nytår.

Både statsministeren, sundhedsministeren og sundhedsmyndighederne opfordrer til, at danskerne skal være påpasselige i den kommende højtid.



- Julen er en højtid, der har kæmpe betydning for os danskere. Hvis smitten er for høj, når vi går ind i juleferien, risikerer vi at miste kontrollen over smitten, sagde Mette Frederiksen (S) på dagens pressemøde.