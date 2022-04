Cykelhjelme trækkes tilbage: Alvorlig risiko ved brug

Revner.



Det er grunden til at fem cykelhjelme af mærket Rawlink nu trækkes tilbage.

Ved en test af Rawlink Cykelhjelme er der konstateret en alvorlig risiko, da materialet der anvendes i hjelmen revnede.

Kolding-firmaet oplyser i en pressemeddelelse, at det ikke har været muligt at fastslå, om andre partier af cykelhjelmene er sikre. Derfor vælger Schou Company A/S ud fra et forsigtighedsprincip, at tilbagekalde alle leverende Rawlink Urban cykelhjelme.

Det drejer sig om varenumrene 44740 / 44741 / 44742 / 44743 / 44611.

Hjelmene er solgt i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Coop.dk, i forskellige byggemarkeder samt via forskellige webshops.

Hvis du skal levere en hjelm tilbage, skal du ikke bruge kvittering eller andet bevis for, at produktet er købt i den butik, der har markedsført produktet.