Cykelløb i verdensklasse kommer til Syd- og Sønderjylland

Sidste sommer fortalte elitechef for Danmarks Cykle Union, Morten Bennekou, at flere kvindelige cykelryttere nu kan leve af sporten. Det fortalte han under kvindernes Tour de France til Eurosport.

Formand for DCU, Henrik Jess Jensen, regner med, at udviklingen for kvindecykling vil udvikle sig yderligere de kommende år. Han fortæller, at flere piger også melder sig ind i danske cykelklubber.

- Det glæder mig i den grad, for vi skal medvirke til at skabe endnu flere danske stjerneryttere. Det kan et stort event som Tour of Scandinavia medvirke til, når de danske ryttere- og rollemodeller dyster mod verdenseliten, siger han.



Rytterne stiller til start i Mysen i Norge den 22. august. Søndag den 27. august afvikles etapen i Syd- og Sønderjylland.