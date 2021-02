Cykelstier for 50 millioner på vej til Syd- og Sønderjylland

Der bliver ikke lovet medvind på cykelstierne, men der er til gengæld flere af dem på vej.

Regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har indgået en aftale, der netop skal resultere i flere cykelstier landet over.

Der er afsat i alt 370 millioner kroner, og heraf går de 50 millioner kroner til cykelstier i Syd- og Sønderjylland.

Formand for Landdistrikter og Øer, Karina Lorentzen Dehnhardt, SF, finder aftalen meget vigtig.

- Det er helt vildt vigtigt, at vi også husker, at der skal være cykelstier i landdistrikterne. Det er et stykke infrastruktur, som er med til at gøre det mere sikkert at komme fra a til b. Selvom der ikke er lige så mange cyklister som i byerne, betyder det noget for lysten til at bosætte sig, at man kan se, der er trygge cykelstier, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.