Cykeltyverier stiger i Syd- og Sønderjylland - flere foreslår en digital løsning

Også hos Cyklistforbundet ser man gerne, at man får en mere moderne løsning, der kan forhindre cykeltyverier. Selvom antallet på landsplan har været faldende de seneste år, så er der alligevel en udfordring.



- Der er behov for en nem og effektiv måde, så man hurtigt kan få identificeret, at en given cykel er stjålet. Grunden til at det er nødvendigt er, at cykler er blevet dyrere, fortæller Cyklistforbundets landsformand Jens Peter Hansen.

Han nævner, at der historisk har været en udvikling i, hvem der stjæler cykler.

- Tidligere var det amatører, der stjal cykler, når de stod og manglede et transportmiddel. Nu er det de professionelle der stjæler. Så derfor er det nødvendigt at gøre det svært for dem at afsætte dem, lyder det fra formanden.

Gavne på tre områder

Hvordan en digital løsning ville skulle være helt præcis, kan Jens Peter Hansen ikke udtale sig om, men han peger på noget som en QR-kode eller en indopereret chip.

Han erkender, at uanset hvilken løsning man finder på, så vil man aldrig stoppe cykeltyverier og videredistributionen helt.

- Det skal jo være noget, som tyvene har svært ved at omgå. Uanset hvad man laver af tekniske løsninger, så vil der altid være nogen, der finder en måde at omgå den, siger han.