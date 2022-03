Dårligt indeklima ødelægger skoleelevers trivsel

Et dårligt indeklima lægger et tungt tryk på skoleelevers trivsel og deres evne til at lære nyt.



Alligevel er forholdene stort set ikke blevet bedre, siden en national undersøgelse for første gang for 13 år siden slog fast, at den var gal med luften i klasselokalerne.

Resultaterne af den seneste landsdækkende undersøgelse under navnet Masseeksperiment 2021 viser, at CO₂-niveauet ikke har ændret sig markant siden 2009.

Dengang som nu overskrides grænseværdien i over halvdelen af klasselokalerne.

Dårlig luft påvirker trivsel

Undersøgelsen viser samtidig for første gang for alvor og i stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Masseeksperimentet er arrangeret af det nationale naturfagscenter Astra og udviklet sammen med Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU og finansieret af Realdania.

Undersøgelsen er gennemført i 709 klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark. Eleverne indsamlede data i november og december 2021 i deres egne klasselokaler.

Resultaterne er efterfølgende analyseret af forskere fra DTU.

- Det er ærgerligt og synd for elever og lærere, at skolernes indeklima har ændret sig så lidt til det bedre på trods af de tiltag og den opmærksomhed, der har været den seneste årrække, siger professor Jørn Toftum fra Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU.

Eleverne målte selv CO2-nivauer

Eleverne gennemførte undersøgelsen ved at måle på CO₂-niveauet og en række af klasselokalets øvrige indeklimafaktorer over to dage med en uges mellemrum.

Den ene dag gjorde de, som de plejede i frikvarteret. Den anden dag luftede de ud og gik udenfor i pausen.

Samtidig besvarede de begge dage en anonym trivselsundersøgelse samt udførte en test for koncentrationsevnen.

Besvarelserne viser, at eleverne på udluftningsdagen havde markant færre indeklimasymptomer som øjenirritation, hovedpine og træthed samt signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejdet.

Resultatet af koncentrationstesten viste seks procent færre fejl med udluftning og udendørs ophold.

- Det er opsigtsvækkende, hvor meget en lille bitte smule frisk luft kan betyde. Og dermed hvor meget eleverne og skolerne også kan gøre selv, siger programleder for Masseeksperimentet i Astra Lene Christensen.