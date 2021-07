Dagens fangst må igen tages med hjem fra sygdomsramte fiskeområder

Det er lidt bøvlet for tiden at være lystfisker, da man skal være ekstra opmærksom på, om man tager fiskestangen med ud og forsøger at fange fisk i et rødt område med særlige restriktioner. Men fra i morgen lørdag bliver det lidt lettere.

Fiskevirussen infektiøs hæmatopoietisk nekrose - også kaldet IHN - blev fundet for første gang i Danmark i maj i år.

Lige siden har der være skrappe restriktioner for både dambrug, put and take-søer og vildtfangede fisk i sygdomsramte område. Det har blandt andet været et krav, at lystfiskerne skulle desinficere al udstyr efter fiskeri i områderne - og så måtte de heller ikke tage dagens fangst med hjem.

Det sidste bliver der nu ændret ved. For fra lørdag må fiskerne igen tage deres vildtfangede fisk med hjem - dog er der nogle ting, man som lystfisker skal være opmærksom på, forklarer Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsen.

- De skal sikre sig, at fiskene bliver renset i hjemmet, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Derudover skal de sørge for at smide al fiskeaffald ud som restaffald, så det går til forbrænding, siger Tim Petersen.