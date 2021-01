Dagens smittetal: - Bekymrende få lader sig teste

For få lader sig teste

At så få danskere lader sig teste i jule- og nytårsdagene bekymrer Kasper Iversen, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital:

- Det er lidt bekymrende, at det er meget få, der bliver testet, i forhold til op til jul. Det gør, at der er en risiko for, at der kan være noget ukendt smitte rundt omkring, siger Kasper Iversen til Ritzau.

Registrerede antal smittede falder her i regionen - men...

Den seneste uges fald i antal testede afspejler sig også i de registrerede coronatilfælde for de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Derfor er det også svært at sige, om smitten reelt er faldende her i regionen, selvom det registrerede antal tilfælde er faldende de seneste døgn.

I dag søndag er der registreret 1.443 tilfælde mod 1.526 lørdag. Bemærk venligst at de registrerede tilfælde i kommunerne dækker over det samlede antal smittede målt over syv dage, og er altså ikke nye smittetilfælde fra dag til dag.