Dagens smittetal: I flere vestkystkommuner stiger smitten

Den første januar 2021 er der registreret 1.530 smittede med covid-19 i de 14 kommuner, TV SYD dækker. Det er 94 færre i forhold til døgnet før.

Man skal dog notere sig, at opgørelsen er lavet over resultater fra de seneste 28 timer og ikke 24 som normalt.

Esbjerg har den største smittestigning

På Fanø, i Esbjerg og i Varde kommuner er der tallet sigende. I Esbjerg kan de notere sig den mest markante stigning med 17 smittede personer målt over de seneste syv døgn, i Varde er der to flere smittede og på Fanø er de gået fra fem til seks registrerede smittetilfælde.

Sønderborg har fortsat flest smittede

Sønderborg er fortsat den kommune med flest smittede. Fredag er der registreret 235 smittede målt over de seneste syv dage. Det er seks færre end torsdag, men de ligger stadig med et incidental over 300 (antal smittede med 100.000 indbyggere).

I de resterende 11 kommuner er smittetallet faldende.

2.451 personer registreret smittet på landsplan

På landsplan er der fundet 2.451 positive tilfælde målt over de seneste 28 timer. Det giver en positivprocent på 2,61. Antallet af indlæggelser er steget med seks til i alt 885 indlagte på landets hospitaler.

Desuden er 24 mennesker afgået ved døden på grund af covid-19.