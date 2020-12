Dagens smittetal: Smittetrykket øges i to grænsekommuner

Dagens smittetal stritter lidt i alle retninger. Ni kommuner i Syd- og Sønderjylland har oplevet stabile eller let faldende smittetal. Fem kommuner har derimod haft et let stigende smittetryk, og det er Haderslev, Sønderborg, Tønder, Esbjerg og Varde.

Værst ser det ud i Tønder, hvor antallet af nye smittede på syv dage er steget med otte, og incidenstallet (antallet af smittede per 100.000 indbyggere) er steget med næsten 17 procent. I Sønderborg er incidentallet ikke steget så meget procentuelt, men smitten er i forvejen udbredt i Sønderborg, der nu har et incidenstal på 325,1 og det er højest i Syd- og Sønderjylland. Det ene med det andet betyder det, at de sydjyske kommuner har samme smittetal i dag, som de havde i går, nemlig 1.597.

Region Syddanmark har oplevet et lille fald i både smittetal og incidenstal, hvorimod Region Midtjylland har oplevet en lille stigning i smittetallet.

På landsplan er der konstateret 2.249 nye smittede. Det sidste døgn er 42 døde, og det er højeste antal siden epidemien begyndte i marts og bringer det samlede antal døde op på 1298.