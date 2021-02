Dagens smittetal: Værst ramte kommune stiger endnu mere

Så mange er vaccineret



Statens Serum Institut offentliggør nu også en daglig oversigt over antal borgere, som er begyndt på og færdige med at blive vaccineret mod covid-19.

Det er stort for den enkelte borger at være færdigvaccineret, men endnu er procenttallene blot på en og to procent i de enkelte kommuner.

Mål i procent er flest borgere i gang på Fanø, i Fredericia og i Tønder, det er dog ikke mere end fire procent, og blot henholdsvis to, to og en procent er i dag færdigvacicneret der.



Se dagens vaccinationstal her: