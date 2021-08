Dagens smittetal: Vejle og Vejen fortsat i top

Vejen Kommune har den seneste uge registret 69 nye smittetilfælde, og det er en stigning på ni siden i går onsdag. Udbruddet i Vejen er den største stigning i smittetallene siden i går.

Vejen er kun overgået af Vejle, der har registreret 204 smittetilfælde. Kommunen har nu landets 13. højeste incidenstal med 173 smittede per 100.000 indbyggere.

Fanø rammer for anden dag nul og der er ingen nye smittede den seneste uge.

Lidt flere indlagte

På landets hospitaler er der nu indlagt 62 patienter med coronavirus. Det er tre flere end onsdag.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge, hæfter sig ved, at antallet af indlagte stiger, selv om smittetallet har været stabilt i et stykke tid.

- At antallet af indlagte stiger, viser at folk på trods af den forholdsvis høje vaccinationstilslutning bliver så syge, at en indlæggelse er nødvendig, siger han til Ritzau.

Ni af de indlagte er på intensiv, og otte af dem får hjælp af en respirator.

Det seneste døgn er der registreret to coronarelaterede dødsfald. Det bringer det samlede antal dødsfald under epidemien op på 2552.