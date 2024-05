DanCenter besøger deres indiske hovedkvarter for at forbedre kundeservice

Det skriver udlejningsbureauet i en pressemeddelelse.

Dorthe Friis, der er chef for boligejerservice i DanCenter, mener, at beslutningen om at tage til Dehli i Indien forener virksomhedens spredte kontorer.

- Det er afgørende for os at give en god kundeoplevelse på tværs af alle kontaktpunkter. Under dette besøg arbejder vi derfor på at bygge broer mellem vores hovedkvarter i Indien og vores forskellige, lokale kontorer i Danmark, siger hun i pressemeddelelsen.

Besøget i Indien, der ifølge udlejningsbureauet skal styrke kundernes oplevelse, sker, efter DanCenter i en længere periode har været i modvind.

Nogle af de kunder, der har vist utilfredshed, er Lars og Pia Lichtenstein fra Aarhus.

