Danish Crown lukning genererer arbejdspladser på andre slagterier

- Det er trist, at vi skal sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere, men en så kraftig nedgang i antallet af slagtninger tvinger os til at reagere, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown, i meddelelsen.



- Vi står i øjeblikket med en overkapacitet, der på årsbasis koster os over 300 millioner kroner, og det vil være uansvarligt over for virksomheden og vores ejere ikke at tage de nødvendige skridt for at løse den udfordring.