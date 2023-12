Danmark er verdens suverænt bedste nation til populært brætspil

Det afspejles blandt andet i antallet af individuelle verdensmestre, og i Danmark kan vi prale af at have syv forskellige af slagsen. Et antal uden sidestykke.

Dertil kommer, at der frem til coronapandemien fandtes en turnering, hvor de syv bedste spillere fra hele verden blev udvalgt til at konkurrere mod de syv bedste danskere. I fem ud af otte turneringer sluttede danskerne som sejrherrer.

- Jeg har faktisk en af pokalerne stående derhjemme, for jeg var kaptajn et af årene. Det var en fed turnering at spille, så nu, hvor jeg er blevet formand, kan det da godt være, at turneringen skal genskabes. Det kunne i hvert fald være sjovt, siger Karsten Bredahl.