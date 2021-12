Danmark har ikke en landsdækkende hvid jul

Han fastslår samtidig, at sneen ingen steder er så voldsom, at der er fare for, at nogen sner inde juleaften.

Danmark har senest haft en landsdækkende hvid jul i 2010.

Chancen for en landsdækkende hvid jul er således i al almindelighed kun 7 procent. I 2 ud af 3 tilfælde er julen den 24. december sidst på eftermiddagen grå og mild.



Er man vild med det kolde vintervejr, så er det om at nyde den her i juledagene, fortæller Jesper Eriksen.

- Vi holder kulden her i juledagene, og så kommer der nogen eller en del sol i dagtimerne. Kommer der nedbør, bliver det en meget lokal snebyge.

- I løbet af næste uge laver varmen et angreb, siger Jesper Eriksen.

Mandag kommer der en front ind over Danmark, som giver lidt slud. Men det ser ifølge DMI ud til, at det bliver tøvejr i næste uge.

- Vi lover mellem to og otte graders varme onsdag, siger Jesper Eriksen.

Omkring klokken 16 fredag var mellem 70 og 80 procent af landet dækket af sne.