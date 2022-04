Danmark køber to millioner jodtabletter som del af beredskab mod atomuheld

Sundhedsstyrelsen vil øge Danmarks beredskab og indkøbe to millioner jodtabletter til brug, hvis et "væsentligt radioaktivt udslip" rammer Danmark.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det sker på baggrund af "Beredskabsstyrelsens prognoser og konsekvensberegninger for risikoen for en nuklear hændelse i Danmarks nærområde".

Jodberedskabet øges desuden med baggrund i WHO's anbefalinger om brug af jodtabletter til risikogrupper.

Styrelse: To millioner tabletter er nok

Sundhedsstyrelsen vurderer, at et dansk lager på to millioner jodtabletter kan dække risikogruppen ved tilfælde af et nukleart uheld i Danmarks nærområde.

Risikogruppen består af børn og unge op til og med 18 år, udgående sundheds- og beredskabspersonale op til og med 40 år samt gravide og ammende.

- Det overordnede råd i forbindelse med et alvorligt udslip, der bevæger sig ind over dansk område, er fortsat at gå indenfor.

- Dette vil helt overordnet bidrage til at beskytte mod direkte stråling og mod indånding af radioaktive stoffer som cæsium, strontium og jod, skriver Sundhedsstyrelsen videre.

Det danske jodberedskab er blevet revurderet som følge af krigen i Ukraine, der "har vist os, at verden er uforudsigelig".

De første piller klar til brug om to-tre måneder

Tilbage i marts oplyste Sundhedsstyrelsen til Ritzau, at det ikke er "relevant at anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med eventuelt uheld med nukleare anlæg i Ukraine".

- Internationalt anbefales uddeling af jod i en radius af 100 kilometer fra et ulykkesramt værk, lød det dengang.

De første kontrakter er indgået om levering af den første del af jodtabletterne, oplyser styrelsen. De vil blive leveret inden for to til tre måneder.

- Jod i håndkøb - ingen effekt

Da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, eksploderede salget af jodtabletter. Blandt andet kunne Matas i begyndelsen af marts melde udsolgt af tabletterne, man kan købe i håndkøb.

Desuden meddelte Helsebixen til Medwatch.dk, at de oplevede en 100-dobling af salget af jod siden krigens start.

Men ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så anbefaler de, at man IKKE indtager disse tabletter, da de ingen virkning har i forbindelse med et radioaktivt udslip.

På deres hjemmeside skriver de følgende:

"De jodtabletter, der kan bruges i tilfælde af, at man bliver udsat for radioaktivitet, er højkoncentrationsprodukter med 65 milligram kaliumjodid (det svarer til 50 mg jod). Skal man bruge jodtabletter i en så høj koncentration, at de kan benyttes i tilfælde af strålingsfare, skal de specialfremstilles og udleveres på recept."