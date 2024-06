Rød og hvid eller gul, rød og sort? Før vigtig kamp er hun splittet

Folk fra storkene.dk har her til eftermiddag været forbi storkereden i Smedager for at hente en af storkeungerne.

Siden sommeren 2021 har Statens Naturhistoriske Museum i samarbejde med foreningen Storkene.dk påsat GPS-sendere på storkeunger i Danmark. Formålet er blandt andet, at få belyst den nuværende bestands trækruter, og at finde ud af, hvor de overvintrer samt hvad de eventuelt dør af. Der forventes påsat 4-10 sendere årligt i perioden 2021-2025.

Hans Skov fortæller, at man helst skal vente til ungerne er omkring syv uger gamle, før man påsætter gps'en. Samtidig må de heller ikke være meget ældre, for så kan man risikere, at de prøver at flyve ud af reden.

- Det er lidt et lotteri, når de er så store. Vi vil jo helst ikke have, at de flyver ud på marken, og at vi skal til at hente dem derude, fortæller Hans Skov.

Sådan gik det dog ikke.