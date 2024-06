Danmark og Tyskland styrker forsvarssamarbejdet med ny aftale

Derfor har forsvarsminister Troels Lund Poulsen og hans tyske kollega Boris Pistorius nu skrevet under på en fælles hensigtserklæring.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

Det indebærer blandt andet, at der skal samarbejdes endnu mere om de fælles trusler i Østersøregionen, og så skal landene også styrke samarbejdet om støtten til Ukraines krig mod Rusland.

- Vi står i en skærpet sikkerhedspolitisk situation med krig i Ukraine og et hybridt trusselsbillede med trusler om angreb på kritisk infrastruktur og spredning af misinformation. Det kræver, at vi i højere grad står sammen med vores nære allierede, og her er Tyskland en central samarbejdspartner for Danmark, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Danmark og Sverige lavede i sidste måned en lignende forsvarsaftale, som betyder, at landene skal samarbejde om den pansrede kampvogn CV90, som både Danmark og Sverige allerede bruger i forvejen.