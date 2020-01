Danmarks bedste lærlinge og elever skal findes

Dagen er kommet. Godt 300 unge fra erhvervsuddannelser i hele landet er parate til at dyste om den eftertragtede titel som danmarksmester. 45 af dem kommer fra erhvervsskoler i Syd- og Sønderjylland.

Mesterskabet, der kaldes DM i Skills, strækker sig fra torsdag til lørdag og afholdes i år i Bella Center i København.

Personvognsmekanikere, frisører, butikselever og anlægsgartnere er bare nogle af de deltagere, der skal konkurrere. Som publikum kan du være med til at overvære de seje unge mennesker, mens intense konkurrencer løber over de næste tre dage.

Det hele bliver afgjort lørdag, hvor statsministeren vil komme og lykønske vinderne i hvert fag og overrække diplom og præmie.

Konkurrencefagene til DM i Skills 2020 Alubygger Anlægsgartner Anlægsstruktør Autolakerer Automatiktekniker Bager Blikkenslager Blomsterdekoratør Brolægger Bygningsmaler Bygningssnedker Bygningsstruktør Detailhandelsuddannelsen Elektriker Entreprenørmaskinmekaniker Flisemurer Frisør Glarmester Gourmetslagter Grafisk tekniker Gulvlægger Industritekniker Karrosseritekniker Klejnsmed Kok Konditor Kosmetiker Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Møbelpolstrer Møbelsnedker Personvognsmekaniker Receptionist Slagter Smørrebrød og Catering Social- og sundhedsassistent Tagdækker Teknisk isolatør Tjener Tækkemand Tømrer Urmager Vvs-energispecialist Se mere

Publikum får et indblik i håndværksfagene

DM i Skills er en tilbagevendende begivenhed, der afholdes hvert år for unge fra erhvervsuddannelser i hele Danmark. Konkurrencen giver deltagerne mulighed for at vise deres talenter og skærpe deres faglige niveau, og samtidig giver det en mulighed for at vise publikum og især grundskoleelever om mulighederne inden for erhvervsuddannelserne.

Fredag vil der derfor være en Skills Stafet for 8. klasser fra skoler over hele landet. Holdene er på forhånd udtaget ved at have dystet på de lokale erhvervsskoler. Her får de mulighed for at dyste i nogle små konkurrencer og smage på håndværket, der følger med erhvervsuddannelserne.

Flere stande vil også have “Prøv og Mærk”-områder, hvor besøgende kan prøve kræfter med de forskellige håndværksfag.

Det er gratis at komme som publikum, og du kan læse mere om programmet for de tre dage her.