Danmarks mest truede pattedyr sender 1.000 mand hjem fra Baltic Pipe-projekt: - Vi er meget overraskede

- Vi er meget overraskede over den afgørelse, som klagenævnet er kommet frem til. Vi har været af den opfattelse, at det har været tilstrækkeligt belyst, siger Marian Kaagh, der er vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter.



Det såkaldte Baltic Pipe-projekt skal forsyne Danmark og Polen med gas fra Nordsøen. Pris mellem 12 og 16 mia. kroner.



Energinet fik allerede i 2019 Miljøstyrelsens tilladelse til at gå i gang med nedgravningen af gasledninger, så afgørelsen kommer i den grad bag på virksomheden.

- Vi har haft hyret flere eksperter på både birkemus og hasselmus til at hjælpe os med netop at kunne tage alle relevante hensyn, før vi gik i gang, og vi havde jo også Miljøstyrelsens tilladelse, fortæller Marian Kaagh.

1.000 mand sendes hjem på ubestemt tid

Men tilladelsen er efter afgørelsen tirsdag trukket tilbage. Og derfor er Energinet lige nu i gang med at lave en nedlukningsplan for de cirka 1.000 mennesker, der arbejder på Baltic Pipe-projektet:

- Vi kan ikke stoppe fra den ene dag til den anden, da vi ikke bare kan efterlade de store maskiner eller de åbne kabelgrave sådan uden videre. Det ville være til endnu større gene for både mennesker og dyr, siger Marian Kaagh, der samtidig fortæller, at hun endnu ikke ved, hvornår de er klar til at stoppe arbejdet.