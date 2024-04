Danmarks speedwayherrer vinder EM-sølv

Det skete lørdag, hvor finalestævnet blev kørt i den polske by Grudziadz, og her skulle det vise sig, at polakkerne var danskerne overlegne.

Allerede med tre heats tilbage af finalestævnet stod det klart, at værterne ville ende med at stå øverst på sejrsskamlen, mens Danmark kørte en kontrolleret andenplads i hus.

Med på det danske hold var to lokale speedwaykører i form af Rasmus Jensen fra Holsted og Mads Hansen fra Skærbæk.



Polen sluttede med 51 point, mens Danmark måtte nøjes med 35 point. Tredjepladsen gik til Sverige med 20 point, mens Tjekkiet trak sorteper og gik glip af medaljer med sine 13 point.