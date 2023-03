Dansk Folkeparti kan glæde sig, spår politisk kommentator

Den tumultariske periode for partiet kan være gode nyheder for Dansk Folkeparti, der selv har kæmpet med at finde en ny formand efter Pia Kjærsgaard, hvilket har kostet partiet en del af sin vælgerskare.

- Nye Borgerlige står i en nedsmeltning. Der er nogen i Dansk Folkeparti, der sidder og gnider sig i hænderne lige nu. For med den her situation så står Dansk Folkeparti langt bedre nu, end end de har gjort tidligere, siger Rikke Baltzer, nyhedsredaktør for JydskeVestkysten og politisk analytiker for TV SYD.