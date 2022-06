Dansk Folkeparti mangler mange kandidater til valget

Men der vil være færre varer på hylderne, og det er problematisk, vurderer kommunalforsker Roger Buch.

- Partierne bestræber sig på at dække alle valgkredsene, og det lykkes også for de største partier. Man ved godt, at en del kandidater reelt ikke har chance for at blive valgt. Men de trækker måske nogle hundrede stemmer, som kan bidrage til, at et parti får et ekstra mandat eller to.

- Samtidig giver det en sund konkurrence i et parti, når man har mange kandidater, og det sender et godt signal til vælgerne, at de kan stemme på en lokalt opstillet kandidat, siger Roger Buch til TV SYD.

Støjberg-parti lurer

Dansk Folkeparti i Varde er blandt de kredse, som spejder efter en folketingskandidat.