Dansk Folkeparti står til toppost i ny partigruppe

Anders Vistisen, der er Dansk Folkepartis repræsentant i EU-Parlamentet, er som den eneste indstillet til posten som såkaldt chief whip i den nystiftede højrefløjsgruppe Patriots for Europe.

Det betyder, at han mandag med stor sandsynlighed vælges til at være den, der blandt andet får ansvaret for at koordinere og lægge den politiske linje.

Gruppen omfatter blandt andet Victor Orbáns ungarske Fidesz-parti og det østrigske Frihedspartiet.

Patriots for Europe er opstået ud af den EU-kritiske gruppe Identitet og Demokrati, som Dansk Folkeparti var med til at stifte og har været en del af de seneste fem år.

Politisk uenighed har imidlertid ført til, at gruppen er blevet splittet.