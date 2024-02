Dansk Folkeparti vil have folkeafstemning om kommunerne

Det skriver Avisen Danmark.

Dansk Folkeparti foreslår, at danskerne tager stilling til kommunalreformen fra 2007, hvor 271 kommuner blev sammenlagt til 98, fortæller gruppeformand, Peter Kofod (DF).

Ifølge partiet oplever mange i befolkningen, at det tidligere nærdemokrati og gennemsigtighed i lokale beslutninger er aftaget.

- Jeg tror, at der er mange steder, hvor folk føler, at der er taget noget fra dem. Det var ikke for sjov, da man i Ribe sagde, at hvis domkirken havde haft hjul, så var den endt i Esbjerg. Den følelse synes jeg, at vi skal tage meget alvorligt, siger Peter Kofod.



Peter Kofod holder kortene tæt til kroppen om partiets anbefalinger i en eventuel folkeafstemning.

Han understreger dog, at det i visse tilfælde kan være en fordel at rulle kommunalreformen tilbage, mens det andre steder kan være uhensigtsmæssigt.