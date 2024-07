Dansk gris skal give atleter OL-medaljer

En mand, der er sigtet for at dræbe sin kollega på Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted i juni, har ladet sin varetægtsfængsling forlænge.

Det oplyser Retten i Esbjerg.

Fredag stod mandens fængsling til at udløbe, og der var således berammet et nyt retsmøde, hvor en dommer kunne tage stilling til, om der stadig var grundlag for at frihedsberøve den 42-årige mand.

Men fængslingen er forlænget på skriftligt grundlag, fortæller byretten. Det vil sige, at hverken anklagemyndighed eller forsvarer har skullet møde op, da manden går med til at forlænge frihedsberøvelsen.

Den forlænges med fire uger - til 16. august.

Sigtet for knivdrab på kollega

Den 42-årige slagterimedarbejder er sigtet for at have knivdræbt en 35-årig kollega kort før middag torsdag den 20. juni.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg den følgende dag, hvor en anklager krævede ham fængslet for drab.